В Госдуме возмутились планами по переименованию казачьих станиц в Чечне

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, генерал-полковник Владимир Шаманов возмутился планами по переименованию казачьих станиц в Чечне. Об этом депутат заявил в ходе пленарного заседания, трансляция которого проходила на сайте нижней палаты парламента.

«Парламент Чеченской Республики предлагает переименовать казачьи станицы, которые имеют свои исторические названия. Мало того, что вначале русскоязычное население вышвырнули оттуда — теперь и название стираете. Это история нашего государства! Вы что творите? Я вас спрашиваю!» — сказал парламентарий.

25 сентября Госдума приняла в первом чтении законопроекты, согласно которым предлагается переименовать три города Чеченской Республики. Одним из документов предлагается переименовать город Серноводское в Серноводск. Населенный пункт Наурская может сменить название на Невре, а город Шелковская — в Терек.

Все три города были образованы из сел и сельских поселений в феврале прошлого года.

Ранее Кадыров решил переименовать улицу в Грозном в честь героя СВО.