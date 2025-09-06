Кадыров решил переименовать улицу в Грозном в честь героя СВО

Улица Социалистическая в Шейх-Мансуровском районе Грозного будет переименована в честь героя специальной военной операции (СВО) Эседуллы Абачева. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Отныне она (улица Социалистическая. — «Газета.Ru») будет носить имя Героя России, генерал-лейтенанта, заместителя командующего Ленинградским военным округом Абачева Эседуллы Абдулмуминовича...» — говорится в сообщении.
По словам Кадырова, такое решение было принято в знак уважения к выдающимся заслугам и героизму военнослужащего, которые он проявил в ходе СВО.
В публикации глава Чечни охарактеризовал Абачева как опытного и мужественного офицера, который, находясь «в самой гуще военной операции», внес вклад в освобождение Луганской Народной Республики (ЛНР).
Кадыров также пожелал скорейшего выздоровления герою России, который раненого в приграничных районах Украины незадолго до этого. Напомним, в ночь на 17 августа колонна российских войск на трассе Рыльск — Хомутовка в Курской области подверглась атаке. В результате заместитель командующего группировкой войск «Север» Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Абачев получил серьезные ранения.
Ранее стало известно о ликвидации группы ССО Украины, атаковавшей генерала Абачева.