В Госдуме приняли законопроект о переименовании трех городов Чечни

Госдума приняла в первом чтении законопроекты, согласно которым предлагается переименовать три города Чеченской Республики. Это следует из базы данных нижней палаты парламента РФ.

Соответствующие законопроекты были внесены на рассмотрение Думы парламентом Чеченской Республики.

Одним из документов предлагается переименовать город Серноводское, который ранее был селом, в Серноводск, а также потому, что на его территории есть много серных источников и работает курорт Серноводск-Кавказский.

Город Наурская предлагается переименовать в Невре, что в переводе с чеченского означает «север», что отражает характерные признаки города, расположенного в северной части Чечни.

Третьим проектом предполагается смена наименования города Шелковская на Терек, потому что он находится на левом берегу одноименной реки.

Все три города были образованы из сел и сельских поселений в феврале прошлого года.

12 мая 2025 года комиссия правительства по законодательной деятельности поддержала инициативу о переименовании трех городов Чечни. Финансирование соответствующих работ должно осуществляться за счет бюджета региона.

