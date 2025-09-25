В Израиле арестовали мужчину, угрожавшего убить Нетаньяху

Мужчину арестовали в израильском городе Кирьят-Гат после того, как он зашел в полицейский участок и пообещал убить премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом пишет Independent.

По данным издания, 40-летний мужчина зашел в местный полицейский участок незадолго до начала еврейского нового года Рош ха-Шана в понедельник вечером.

«Подозреваемый сообщил полицейским, что планирует купить огнестрельное оружие и трижды выстрелить в премьер-министра», — сообщили в полиции.

Мужчину задержали, сейчас он находится под стражей. В четверг ему предъявят обвинение, мужчина будет содержаться под стражей до окончания судебного разбирательства.

В конце июля власти Франции расследовали возможный заказ на ликвидацию Оливье Пардо, адвоката премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Как рассказал Agence France-Presse юрист, один из бывших заключенных и в прошлом информатор полиции Руди Терранова заявил ему 16 июля, что в ходе поездки в Сенегал члены ливанского движения «Хезболла» вышли на него с целью заказа покушения на Пардо. Он также заявил, что адвокат был выбран целью из-за его работы с израильским премьером.

Ранее Франция отказалась исполнять ордер МУС на арест Нетаньяху.