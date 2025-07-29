Во Франции заявили о возможном покушении на адвоката Нетаньяху

Власти Франции расследуют возможный заказ на ликвидацию Оливье Пардо, адвоката премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

Как рассказал AFP юрист, один из бывших заключенных и в прошлом информатор полиции Руди Терранова заявил ему 16 июля, что в ходе поездки в Сенегал члены ливанского движения «Хезболла» вышли на него с целью заказа покушения на Пардо. Он также заявил, что адвокат был выбран целью из-за его работы с израильским премьером.

Пардо выразил уверенность, что «судебная система определит, является ли это реальной или фантомной угрозой».

AFP отмечает, что 21 июля полиция задержала Терранову в рамках расследования этого дела.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Нетаньяху в «позорном поведении» в связи с тем, что Израиль заблокировал поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Он назвал действия Израиля неприемлемыми и призвал Евросоюз ужесточить позицию в отношении израильской стороны.

Ранее Франция отказалась исполнять ордер МУС на арест Нетаньяху.