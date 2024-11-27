Франция отказалась исполнять ордер МУС на арест Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не будет задержан на территории Франции, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщается на сайте МИД Франции.

В коммюнике говорится, что согласно французскому праву, премьер-министр Израиля и другие министры «обладают иммунитетом, что будет учтено в случае обращения МУС с требованием об аресте и выдаче».

При этом подчеркивается, что Франция соблюдает свои обязательства в рамках Римского статута и сотрудничает с МУС в полной мере.

21 ноября сообщалось, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта в связи с конфликтом в секторе Газа. В документе сообщается, ордеры выданы за преступления против человечности и военные преступления, совершенные с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года.

Ранее в Италии усомнились в праве МУС на арест Нетаньяху.