Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Франция отказалась исполнять ордер МУС на арест Нетаньяху

Во Франции отказались задерживать премьера Израиля Нетаньяху по ордеру МУС

close
Ukraine Presidency/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не будет задержан на территории Франции, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщается на сайте МИД Франции.

В коммюнике говорится, что согласно французскому праву, премьер-министр Израиля и другие министры «обладают иммунитетом, что будет учтено в случае обращения МУС с требованием об аресте и выдаче».

При этом подчеркивается, что Франция соблюдает свои обязательства в рамках Римского статута и сотрудничает с МУС в полной мере.

21 ноября сообщалось, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта в связи с конфликтом в секторе Газа. В документе сообщается, ордеры выданы за преступления против человечности и военные преступления, совершенные с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года.

Ранее в Италии усомнились в праве МУС на арест Нетаньяху.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами