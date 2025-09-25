Политолог сравнил речи Трампа с конструктором «Лего»

Политолог Сергей Маркелов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал сменившуюся риторику президента США Дональда Трампа в отношении России и Украины. В частности, речь идет о заявлениях американского лидера на полях Генассамблеи ООН о том, что российская экономика находится в «ужасном состоянии», а Киев при поддержке Европейского союза может «вернуть все территории».

Как считает эксперт, высказывания Трампа не несут в себе ничего принципиально нового. По его словам, они выглядят как конструктор «Лего» — из старых твитов и заявлений, просто пересобранные заново.

Он сравнил главу Белого дома с маятником, который раскачивается в ту или иную сторону, в зависимости от того, кто на него произведет впечатление. К примеру, до встречи с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже риторика Трампа была одной, после встречи она поменялась.

23 сентября в Нью-Йорке, в ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, прошла встреча между Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. На этот раз президент США признал, что конфликт Москвы и Киева закончится «еще не скоро» и заявил, что у Украины существует возможность вернуться к своим «изначальным границам». Состояние экономики РФ он назвал «ужасным», а российскую армию хотя и мощным, но «бумажным тигром». Президент Украины, в свою очередь, сказал, что теперь Трамп доверяет ему больше, чем Путину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Как полагает военный эксперт, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин, заявлениями о способности Украины вернуть «всю территорию в изначальных границах» Трамп открыто перекладывает все тяготы украинского кризиса на Брюссель и Киев.

Ранее Зеленский заявил, что Трамп обещал подумать над предоставлением Киеву мощных вооружений.