На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог сравнил речи Трампа с конструктором «Лего»

Политолог Маркелов: риторика Трампа меняется в зависимости от собеседника
true
true
true
close
Shannon Stapleton/Reuters

Политолог Сергей Маркелов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал сменившуюся риторику президента США Дональда Трампа в отношении России и Украины. В частности, речь идет о заявлениях американского лидера на полях Генассамблеи ООН о том, что российская экономика находится в «ужасном состоянии», а Киев при поддержке Европейского союза может «вернуть все территории».

Как считает эксперт, высказывания Трампа не несут в себе ничего принципиально нового. По его словам, они выглядят как конструктор «Лего» — из старых твитов и заявлений, просто пересобранные заново.

Он сравнил главу Белого дома с маятником, который раскачивается в ту или иную сторону, в зависимости от того, кто на него произведет впечатление. К примеру, до встречи с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже риторика Трампа была одной, после встречи она поменялась.

23 сентября в Нью-Йорке, в ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, прошла встреча между Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. На этот раз президент США признал, что конфликт Москвы и Киева закончится «еще не скоро» и заявил, что у Украины существует возможность вернуться к своим «изначальным границам». Состояние экономики РФ он назвал «ужасным», а российскую армию хотя и мощным, но «бумажным тигром». Президент Украины, в свою очередь, сказал, что теперь Трамп доверяет ему больше, чем Путину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Как полагает военный эксперт, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин, заявлениями о способности Украины вернуть «всю территорию в изначальных границах» Трамп открыто перекладывает все тяготы украинского кризиса на Брюссель и Киев.

Ранее Зеленский заявил, что Трамп обещал подумать над предоставлением Киеву мощных вооружений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами