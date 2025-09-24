«Кажется, война продлится еще долго»: Трамп резко изменил свою позицию по украинскому конфликту

В Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. На этот раз президент США признал, что конфликт Москвы и Киева закончится «еще не скоро» и заявил, что у Украины существует возможность вернуться к своим «изначальным границам». Состояние экономики России он назвал «ужасным», а российскую армию хотя и мощным, но «бумажным тигром». Президент Украины, в свою очередь, заявил, что теперь Трамп доверяет ему больше, чем Владимиру Путину.

Президент США Дональд Трамп на полях Генассамблеи ООН встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Переговоры продлились около часа, оба лидера, судя по всему, остались ими довольны. Риторика Трампа в отношении российско-украинского конфликта заметно изменилась: он заявил, что Украина рано или поздно сможет вернуться к своим «изначальным границам», а Россия «уже три с половиной года сражается в войне, которую при реальной военной силе можно было бы выиграть за неделю». По словам американского лидера, США продолжат поставки оружия НАТО, а альянс будет распоряжаться им по своему усмотрению.

Встреча началась в 20:40 по московскому времени. Отвечая на вопросы журналистов, Трамп выразил сомнения в том, что украинский конфликт удастся завершить в скором времени.

«Очень тяжелые бои. Кажется, что это не закончится еще долго», — сказал он.

По словам американского лидера, «многие думали, что [конфликт на Украине] завершится быстро», но «Россия обладает большой военной мощью» и потому перспективы неясны.

Трамп подчеркнул, что при обсуждении вопросов безопасности нельзя не учитывать потенциал российской армии. От ответа на вопрос о гарантиях безопасности для Украины он уклонился, отметив, что тема будет обсуждаться позже.

Состояние российской экономики Трамп охарактеризовал как «ужасное». «Самый большой прогресс — российская экономика. Она в ужасном состоянии. Она рушится», — заявил президент США, не приведя каких-либо доводов в обоснование своего мнения.

Как и во время выступления на Генассамблее ООН, Трамп вновь заговорил о важности прекращения закупок российских энергоносителей. На этот раз речь зашла о Венгрии, получающей из РФ энергоносители по нефтепроводу «Дружба». Трамп заявил, что он поговорит об этом с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Ну, он мой друг. Я не говорил с ним, но у меня есть ощущение, что, если бы я это сделал, он мог бы прекратить. И думаю, я сделаю это», — сказал он.

В ответ на вопрос о том, доверяет ли он по-прежнему президенту России Владимиру Путину, Трамп сказал: «Я дам вам ответ в течение месяца».

Позже перед встречей с французским коллегой Эммануэлем Макроном Трамп выразил сожаление по поводу того, что его отношения с Путиным не привели к миру на Украине.

«Я думал, что это будет легче всего из-за моих отношений с Путиным... К сожалению, эти отношения ничего не значат» , — сказал президент США.

Заявление Трампа

Позже президент США опубликовал в соцсети Truth Social большой пост об итогах встречи с Зеленским.

В нем он, в частности, заявил, что Киев «при поддержке Европейского Союза способен бороться и вернуть всю Украину в ее первоначальный облик».

«Первоначальные границы, с которых началась эта война, вполне могут быть реализованы. Почему бы и нет? Россия уже три с половиной года бесцельно ведет войну, которую настоящая военная держава должна была выиграть меньше, чем за неделю. Это не красит Россию, а выставляет ее «бумажным тигром», — написал Трамп.

Трамп заявил, что жителям Москвы «и всех крупных городов, поселков и районов по всей России» приходится стоять в длинных очередях за бензином.

По мнению президента США, в «военной экономике России» большая часть средств «уходит на борьбу с Украиной».

«Украина сможет вернуть свою страну в ее первозданном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше! Путин и Россия находятся в больших экономических проблемах, и сейчас самое время для Украины действовать . В любом случае, я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО делало с ним все, что захочет. Удачи всем!» — написал Трамп.

Что сказал Зеленский

На брифинге после встречи с главой США Зеленский заявил, что теперь Трамп доверяет ему, а не Путину.

«Путин делился с Трампом информацией, далекой от правды. Теперь Трамп доверяет намного больше мне», — сказал он.

Встречу с президентом США украинский лидер назвал «очень хорошей», отметив, что она «была, наверное, наиболее наполнена».

«Я очень благодарен Трампу. Сейчас деталями поделиться не могу. Трамп владеет очень важной информацией касательно ситуации на фронте», – сказал президент Украины.

Кроме того, Зеленский раскритиковал Китай , заявив, что он не видит с его стороны «желания закончить войну на Украине».

«Я этого не чувствую полностью. Они не заинтересованы. Я не знаю, почему. Все мы можем быть «экспертами» и говорить, смотрите, это из-за экономики, или из-за истории. Но мы действительно этого не знаем. Однако мы видим, что они не заинтересованы в завершении этой войны», — сказал Зеленский.

Несмотря на смену риторики, США не присоединились к предложенному Киевом антироссийскому заявлению нескольких стран перед началом заседания Совета Безопасности ООН по Украине.