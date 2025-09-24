На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт объяснил, кому адресованы слова Трампа об «изначальных границах» Украины

Военэксперт Козюлин: слова Трампа об изначальных границах Украины адресованы ЕС
Mike Segar/Reuters

Президент США Дональд Трамп открыто перекладывает все тяготы украинского кризиса на Брюссель и Киев. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный эксперт, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин, комментируя заявление главы Белого дома о способности Украины вернуть «всю территорию в изначальных границах».

«Трамп сказал то, что от него хотят услышать в Брюсселе и Киеве — что он верит в их способность «взять Москву». <...> При этом, я думаю, в реальности президент США понимает абсурдность этих утверждений и прекрасно осознает, что ВСУ даже при помощи европейских членов НАТО не способны коренным образом переломить ситуацию в зоне СВО», — подчеркнул аналитик.

При этом, очевидно, что геополитическим приоритетом для президента США является Азиатско-Тихоокеанский регион, добавил он.

Накануне в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча между Трампом и Зеленским. На этот раз президент США признал, что конфликт Москвы и Киева закончится «еще не скоро» и заявил, что у Украины существует возможность вернуться к своим «изначальным границам». Состояние экономики РФ он назвал «ужасным», а российскую армию хотя и мощным, но «бумажным тигром». Президент Украины, в свою очередь, сказал, что теперь Трамп доверяет ему больше, чем Владимиру Путину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США оценили возможность отправки военных на Украину.

