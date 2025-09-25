На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев ответил на угрозы Зеленского загнать россиян в бомбоубежища

Медведев пригрозил Украине оружием, от которого не спасет бомбоубежище
Екатерина Штукина/РИА Новости

Россия может применить такое оружие против Украины, от которого не спасет никакое бомбоубежище. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет. И американцам об этом следует помнить», — подчеркнул он.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп обещал подумать над предоставлением Киеву вооружений, которые «заставят» главу России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

«Если Россия не прекратит войну, чиновники, работающие в Кремле, должны убедиться, что знают, где находится ближайшее бомбоубежище», — пригрозил в ответ украинский лидер.

Зеленский добавил, что Трамп поддерживает удары Украины по российской энергетике и военным заводам.

23 сентября в ходе встречи с Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Трамп отметил, что конфликт на Украине едва ли закончится скоро, потому что Россия обладает большой военной мощью.

Ранее постпред США при ООН заявил, что Трамп «не шутит» с Россией.

Переговоры о мире на Украине
