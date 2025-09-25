Госдума утвердила Галину Изотову зампредом Счетной палаты

Госдума на пленарном заседании утвердила Галину Изотову в должности заместителя председателя Счетной палаты РФ. Об этом сообщили на сайте нижней палаты.

Решение принято на основании представления президента и соответствует закону «О Счетной палате Российской Федерации».

Согласно законодательству, зампред назначается сроком на шесть лет и не может занимать пост более двух сроков подряд. Изотова впервые была назначена на эту должность 25 сентября 2019 года, ее первый срок завершился 24 сентября 2025 года.

Кроме того, во вторник, 23 сентября, депутаты назначили пятерых аудиторов Счетной палаты по представленным президентом кандидатам. В соответствии со статьей 83 Конституции РФ, глава государства вносит в Госдуму предложения по назначению заместителя председателя и половины состава аудиторов ведомства.

В этот же день на 13-м заседании Государственного совета Татарстана VII созыва Светлана Захарова принесла присягу и вступила в должность детского омбудсмена республики, сменив Ирину Волынец.

Ранее мэр Биробиджана Максим Семенов объявил о сложении полномочий.