В Татарстане назначили нового детского омбудсмена

На 13-м заседании Государственного совета Татарстана VII созыва Светлана Захарова принесла присягу и вступила в должность детского омбудсмена республики, сменив Ирину Волынец. Об этом пишет «Бизнес.Онлайн».

В связи с назначением ее депутатские полномочия были досрочно прекращены. Захарова проработала в Госсовете 16 лет и возглавляла комитет по социальной политике.

Она подчеркнула, что вопросы защиты детей и охраны их прав всегда находились в центре деятельности комитета. В числе приоритетов на новом посту омбудсмена она назвала работу с социальным сиротством, помощь детям, родители которых находятся в зоне специальной военной операции, а также вопросы здоровья детей и подростков и работу с неорганизованной молодежью.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин сообщил, что кандидатура Захаровой была предложена президентом республики Рустамом Миннихановым и согласована с уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

Захаровой 53 года, она родилась в Набережных Челнах. Окончила Казанский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело» и Кемеровский государственный университет по направлению «менеджер социальной сферы, страхования и здравоохранения».

С 1995 по 2005 год Захарова была депутатом городского совета Набережных Челнов, с 1999 по 2001 год — заместителем главного врача городской поликлиники № 4. С 2001 по 2009 год она занимала пост главного врача той же поликлиники, параллельно работая депутатом городского совета.

С 2009 года Захарову избрали депутатом Государственного совета РТ IV–VIII созывов и постоянно возглавляла комитет по социальной политике. В 2014–2019 годах она также руководила комиссией по контролю за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения. Она имеет звание кандидата медицинских наук и в 2008 году была признана врачом года в номинации «Лучший руководитель».

Ирина Волынец занимала пост уполномоченного по правам ребенка в Татарстане с 2020 года, и срок ее полномочий истек 24 сентября 2025 года.

Ранее мэр Биробиджана Максим Семенов объявил о сложении полномочий.