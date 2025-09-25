В Кремле прокомментировали изменение риторики Трампа по отношению к России

Песков: исходим из того, что США сохраняют политволю к урегулированию на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал изменение риторики главы США Дональда Трампа по отношению к РФ.

«Собственно, мы видим разную риторику из Вашингтона. Пока исходим, что Вашингтон сохраняет политическую волю в плане мирного урегулирования на Украине. Россия продолжает быть открытой для выхода на трехсторонние мирные переговоры», — сказал представитель Кремля на брифинге.

23 сентября в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Трамп заявил, что конфликт на Украине едва ли закончится скоро, потому что Россия обладает большой военной мощью.

Позднее американский лидер в своей соцсети Truth Social назвал «бесцельной борьбой» российскую военную спецоперацию на Украине и высмеял военную мощь Москвы. По словам политика, Россия уже три с половиной года ведет борьбу, которая при настоящей военной силе завершилась бы за неделю. Трамп подчеркнул, что неспособность довести вооруженный конфликт до завершения делает страну похожей на «бумажного тигра».

Ранее постпред США при ООН заявил, что Трамп «не шутит» с Россией.