Аналитик заявил о возрастании риска военных конфликтов за пределами Украины

Аналитик Уотсон заявил о напряженности в Арктике, Балтийском море и Молдавии
Global Look Press

Возрастают риски начала военных конфликтов за пределами Украины. Такое мнение высказал аналитик Алан Уотсон в соцсети Х.

«Не стоит ожидать скорого окончания войны с Россией. За пределами Украины напряженность растет в Арктике, на Балтийском и Черном морях, на Кавказе (Азербайджан, Армения, Грузия), а также в Молдавии (прибывают войска НАТО) и в соседней Румынии, где строится крупная военная база НАТО», — написал он.

По его словам, решения США, направленные на «ослабление, дестабилизацию и перенапряжение России путем расширения НАТО», спровоцировали конфликт на Украине.

Он считает, что прекращение огня, новые угрозы, санкции или дополнительные поставки оружия на Украину не изменят ситуацию на поле боя.

До этого Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что Европа готовится оккупировать Молдавию, введя туда войска.

По ее сведениям, страны — члены НАТО концентрируют силы в Румынии вблизи молдавских границ.

Ранее Ватикан призвал к полному запрету ядерного оружия.

