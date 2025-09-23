На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СВР считает, что европейские страны намерены оккупировать Молдавию

СВР: Европа готовится оккупировать Молдавию, силы НАТО находятся вблизи границ
true
true
true
close
Михай Карауш/РИА Новости

Европа готовится оккупировать Молдавию, введя туда войска. Об этом заявила Служба внешней разведки (СВР) России, передает РИА Новости.

По сведениям СВР, на данном этапе осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил стран — членов НАТО в Румынии вблизи молдавских границ.

В службе заявили, что первая группа военных из Франции и Великобритании прибыла в Одессу «для устрашения Приднестровья».

«Такой сценарий неоднократно отрабатывался в ходе учений НАТО в Румынии и может быть реализован после парламентских выборов в Молдавии 28 сентября», — считают в Службе внешней разведки.

22 сентября президент Молдавии Майя Санду заявила, что победа пророссийских сил на предстоящих выборах угрожает суверенитету страны и может открыть путь российскому вторжению в Одесскую область.

До этого она обвинила РФ в попытке повлиять на выборы при помощи священников Русской православной церкви.

Ранее молдавская оппозиция пообещала наладить связи с Россией в случае победы на выборах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами