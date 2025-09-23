Европа готовится оккупировать Молдавию, введя туда войска. Об этом заявила Служба внешней разведки (СВР) России, передает РИА Новости.

По сведениям СВР, на данном этапе осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил стран — членов НАТО в Румынии вблизи молдавских границ.

В службе заявили, что первая группа военных из Франции и Великобритании прибыла в Одессу «для устрашения Приднестровья».

«Такой сценарий неоднократно отрабатывался в ходе учений НАТО в Румынии и может быть реализован после парламентских выборов в Молдавии 28 сентября», — считают в Службе внешней разведки.

22 сентября президент Молдавии Майя Санду заявила, что победа пророссийских сил на предстоящих выборах угрожает суверенитету страны и может открыть путь российскому вторжению в Одесскую область.

До этого она обвинила РФ в попытке повлиять на выборы при помощи священников Русской православной церкви.

Ранее молдавская оппозиция пообещала наладить связи с Россией в случае победы на выборах.