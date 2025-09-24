На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ватикан призвал к полному запрету ядерного оружия

Посол РФ: Ватикан обеспокоен спекуляциями Запада на тему ядерного оружия
true
true
true
close
Keystone Press Agency/Global Look Press

Ватикан выступает за полный запрет ядерного оружия и обеспокоен спекуляциями Запада на тему его применением. Об этом ТАСС заявил посол РФ в Ватикане Иван Солтановский.

«Святой престол крайне обеспокоен нарративом об эскалации, вплоть до третьей мировой войны с применением ядерного оружия, чем спекулируют на Западе. <...> В вопросах войны и мира Ватикан выступает последовательно, поддерживая мир», — сказал он.

До этого президент США Дональд Трамп выражал обеспокоенность по поводу скорого истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), назвав это «проблемой для всего мира». Он добавил, что Соединенные Штаты намерены обсудить с Россией перспективы дальнейшего ядерного разоружения.

22 сентября президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова придерживаться договора еще в течение года после его истечения.

27 августа замначальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции Эндрю Джебара сообщил, что глава Белого дома хочет заключить новое соглашение на смену российско-американскому ДСНВ. Однако подробностей возможной новой сделки РФ и США он не раскрыл.

Ранее в США перечислили 15 стран, способных нанести ядерный удар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами