Ватикан призвал к полному запрету ядерного оружия

Ватикан выступает за полный запрет ядерного оружия и обеспокоен спекуляциями Запада на тему его применением. Об этом ТАСС заявил посол РФ в Ватикане Иван Солтановский.

«Святой престол крайне обеспокоен нарративом об эскалации, вплоть до третьей мировой войны с применением ядерного оружия, чем спекулируют на Западе. <...> В вопросах войны и мира Ватикан выступает последовательно, поддерживая мир», — сказал он.

До этого президент США Дональд Трамп выражал обеспокоенность по поводу скорого истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), назвав это «проблемой для всего мира». Он добавил, что Соединенные Штаты намерены обсудить с Россией перспективы дальнейшего ядерного разоружения.

22 сентября президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова придерживаться договора еще в течение года после его истечения.

27 августа замначальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции Эндрю Джебара сообщил, что глава Белого дома хочет заключить новое соглашение на смену российско-американскому ДСНВ. Однако подробностей возможной новой сделки РФ и США он не раскрыл.

