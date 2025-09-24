Лавров оценил встречу с Рубио большим пальцем вверх

Лавров продемонстрировал жест «класс» после переговоров с Рубио

Глава МИД России Сергей Лавров продемонстрировал жест «класс», проходя мимо журналистов после встречи с государственным секретарем США Марко Рубио. Соответствующий кадр был опубликован в Telegram-канале агентства Ruptly.

24 сентября Лавров и Рубио провели переговоры в Нью-Йорке. Встреча состоялась в рамках открывшейся ранее недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

В МИД России заявили по итогам встречи, что Лавров и Рубио в ходе переговоров обменялись мнениями по урегулированию украинского кризиса, развивая понимание, достигнутое по итогам саммита на Аляске. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в поиске мирного решения конфликта.

