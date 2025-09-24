На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД России высказались по итогам встречи Лаврова с Рубио

МИД России: Лавров и Рубио обсуждали урегулирование конфликта на Украине
true
true
true

Глава МИД России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио в ходе встречи в Нью-Йорке обменялись мнениями по урегулированию украинского кризиса, развивая понимание, достигнутое по итогам саммита на Аляске. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи.

«Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по урегулированию украинского кризиса в развитие пониманий, достигнутых в ходе российско-американской встречи на высшем уровне в Анкоридже», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что стороны переговоров подтвердили обоюдную заинтересованность в поиске мирного решения конфликта.

24 сентября Лавров и Рубио провели переговоры в Нью-Йорке. Встреча состоялась в рамках открывшейся ранее недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

До этого российский министр заявлял, что Россия хочет поддерживать диалог с США по всем каналам. По его словам, Москва видит, что на американской стороне то же самое желание наблюдается.

Ранее в Госдепе раскрыли подробности о встрече Рубио и Лаврова.

Переговоры о мире на Украине
