В МИД рассказали о встречах Лаврова на сессии ГА ООН в Нью-Йорке

Захарова: Лаврову в первый день в ООН предстоит около 10 встреч
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову в первый день на полях мероприятий Генеральной ассамблеи ООН предстоит около 10 встреч и переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Утром 24 сентября министр прибыл в Нью Йорк.

«Начинается рабочий день — более 10 встреч. И это не встречи на ногах, это полноформатные переговоры», — сказала Захарова.

По ее словам, встреч может быть больше, но вряд ли меньше. Кроме того, Лавров может переговорить с кем-то «в кулуарах, в коридорах».

До этого Захарова сообщала, что российская сторона прорабатывает десятки встреч Лаврова в ходе Генассамблеи, в том числе с государственным секретарем США Марко Рубио.

Также представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик информировал, что переговоры главы всемирной организации с министром иностранных дел России состоятся в Нью-Йорке в четверг, 25 сентября. Он уточнил, что разговор, вероятно, состоится поздно вечером.

Ранее Лавров дал характеристику Трампу.

