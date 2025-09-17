Лавров заявил, что генсек ООН не выполняет требования устава организации

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в невыполнении требований Устава международной организации. Его слова передает ТАСС.

Согласно статье 100 Устава ООН, сотрудники секретариата организации должны следовать принципам беспристрастности, равноудаленности, объективности, а также действовать в интересах всех государств-членов.

По его словам, в последние годы эти принципы нарушаются.

«Когда я спросил господина Гутерриша, входят ли в число резолюции, которые секретариат должен выполнять, упомянутые мной декларации, которые требуют уважать принцип самоопределения народа, он ушел от ответа», — сказал Лавров.

При этом в своих заявлениях ООН продолжает требовать и высказываться за урегулирование украинского кризиса на основе международного права, Устава ООН и принципах территориальной целостности Украины. Это не выполнение Гутерришем требований Устава ООН, добавил министр.

В июне глава МИД РФ заявлял, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций регулярно злоупотребляет своими полномочиями.

По его словам, Гутерриш отказывается называть вещи своими именами и «содействовать в получении элементарной информации».

Ранее генсек ООН оценил возможность урегулирования конфликта на Украине в ближайшее время.