Лавров встретится с генсеком ООН в Нью-Йорке

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем состоится в Нью-Йорке в четверг, 25 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя генсека Стефана Дюжаррика.

«Это будет четверг», — сказал Дюжаррик.

Он уточнил, что разговор, вероятно, состоится поздно вечером.

17 сентября Лавров раскритиковал деятельность Гутерриша на посту генсека ООН. По словам главы российского МИД, Гутерриш не выполняет требования устава международной организации. Министр считает, что генсек отказывается называть вещи своими именами и «содействовать в получении элементарной информации».

Лавров также отмечал, что Гутерриш подвержен привычке западных стран «отменять» историю, а секретариат ООН под его руководством выгораживает Киев, закрывая глаза на его действия, которые нарушают международное гуманитарное право.

Ранее Россия направила письмо Гутерришу из-за ответа ООН об инсценировке в Буче.