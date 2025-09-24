Мэр Лондона назвал Трампа «расистом, сексистом и исламофобом»

Мэр Лондона Хан раскритиковал Трампа после его выступления на ГА ООН

Мэр Лондона Садик Хан назвал президента США Дональда Трампа «расистом, сексистом и исламофобом». Его слова приводит телеканал Sky News.

Трамп во время своего выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что в настоящее время Лондон хочет перейти «на законы шариата». По его словам, мэр Лондона «ужасен». Он отметил, что столица Британии «так изменилась».

«Будучи мэром-мусульманином, который руководит либеральным, мультикультурным, прогрессивным, успешным городом, я, похоже, не покидаю мысли Дональда Трампа. <...> Трамп показал, что он расист, сексист, женоненавистник и исламофоб», — сказал мэр Лондона.

13 сентября свыше 110 тыс. человек вышли на митинг против приема нелегальных мигрантов в лондонском Уайтхолле. Основной митинг «Unite the Kingdom» произошел на фоне начала заселения нелегальных мигрантов в отели за счет бюджета и назначения мусульманки Шабаны Махмуд главой МВД.

Ранее Трамп заявил, что Европа «катится в ад».