На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мэр Лондона назвал Трампа «расистом, сексистом и исламофобом»

Мэр Лондона Хан раскритиковал Трампа после его выступления на ГА ООН
true
true
true
close
Tejas Sandhu/Global Look Press

Мэр Лондона Садик Хан назвал президента США Дональда Трампа «расистом, сексистом и исламофобом». Его слова приводит телеканал Sky News.

Трамп во время своего выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что в настоящее время Лондон хочет перейти «на законы шариата». По его словам, мэр Лондона «ужасен». Он отметил, что столица Британии «так изменилась».

«Будучи мэром-мусульманином, который руководит либеральным, мультикультурным, прогрессивным, успешным городом, я, похоже, не покидаю мысли Дональда Трампа. <...> Трамп показал, что он расист, сексист, женоненавистник и исламофоб», — сказал мэр Лондона.

13 сентября свыше 110 тыс. человек вышли на митинг против приема нелегальных мигрантов в лондонском Уайтхолле. Основной митинг «Unite the Kingdom» произошел на фоне начала заселения нелегальных мигрантов в отели за счет бюджета и назначения мусульманки Шабаны Махмуд главой МВД.

Ранее Трамп заявил, что Европа «катится в ад».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами