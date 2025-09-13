На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Лондоне начался крупный митинг против приема мигрантов из исламских стран

SkyNews: 110 тыс. человек вышли на митинг против приема мигрантов в Лондоне
true
true
true

Свыше 110 тыс. человек вышли на митинг против приема нелегальных мигрантов в лондонском Уайтхолле. Об этом пишет SkyNews.

Основной митинг «Unite the Kingdom» (буквально «объединить королевство», отсылка к официальному названию Великобритании «Соединенное королевство») произошел на фоне начала заселения нелегальных мигрантов в отели за счет бюджета и назначения мусульманки Шабаны Махмуд главой МВД. Параллельно с этим митингом проходит акция сторонников левых идей — «Марш против фашизма», призванная продемонстрировать, что часть британцев поддерживают мигрантов. В ней участвует около 5 тыс. человек.

Полиция Лондона стянула на место протестов дополнительные силы — среди 1600 полицейских, охраняющих безопасность на фоне протестов, 500 прибыли из соседних муниципалитетов. Поступают сообщения о столкновении протестующих с правоохранителями.

На фоне протестов их организатор, британский ультраправый анти-исламский активист, сооснователь и бывший лидер «Лиги английской обороны» Томми Робинсон заявил, что протесты являются началом «революции», которую уже нельзя будет остановить. Одновременно позиции нынешнего премьер-министра Великобритании Кира Стармера существенно ухудшились из-за того, что посол Великобритании в США Питер Мандельсон был уличен в связях с осужденным за организацию эксплуатации несовершеннолетних Джеффри Эпштейном и уволен с поста.

Ранее в Лондоне арестовали более 465 участников митинга в поддержку Палестины.

