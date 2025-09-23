На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил о желании Лондона перейти «на законы шариата»

Mike Segar/Reuters

В настоящее время Лондон хочет перейти «на законы шариата». Об этом заявил президент США Дональд Трамп, критикуя иммиграционную политику в Европе во время своего выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

«Теперь они хотят перейти на законы шариата, но вы же в другой стране. Так делать нельзя», — сказал глава Белого дома.

Трамп назвал мэра Лондона Садика Хана «ужасным». По его словам, столица Британии «так изменилась».

13 сентября свыше 110 тыс. человек вышли на митинг против приема нелегальных мигрантов в лондонском Уайтхолле. Основной митинг «Unite the Kingdom» произошел на фоне начала заселения нелегальных мигрантов в отели за счет бюджета и назначения мусульманки Шабаны Махмуд главой МВД.

В ходе акций антииммигрантских протестов в Лондоне были задержаны девять человек. Представители правоохранительных органов подчеркнули, что ведется активный поиск других лиц, причастных к нарушениям общественного порядка.

Ранее Трамп заявил, что Европа «катится в ад».

