На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп узнал об обыске в доме своего бывшего помощника Болтона из новостей

Трамп заявил, что узнал об обыске в доме бывшего помощника Болтона из новостей
true
true
true
close
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал об обыске ФБР в доме своего бывшего помощника по нацбезопасности Джона Болтона из теленовостей. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, я не знаю об этом. Я видел это по телевизору сегодня утром», — заявил глава США, отвечая на вопросы журналистов во время посещения в Вашингтоне музея, посвященного истории Белого дома.

22 августа стало известно о проведении обыска сотрудниками Федерального бюро расследований в доме бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. По информации, предоставленной журналистами, агенты ФБР провели обыск в доме экс-чиновника, расположенном в городе Бетесда (штат Мэриленд), рано утром.

Сообщается, что обыск проводился в рамках расследования, связанного с вопросами национальной безопасности. Распоряжение о проведении следственных действий было отдано директором ФБР Кэшем Пателем.

Ранее Болтон назвал победителя состоявшихся на Аляске переговоров Путина и Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами