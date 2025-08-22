Трамп узнал об обыске в доме своего бывшего помощника Болтона из новостей

Трамп заявил, что узнал об обыске в доме бывшего помощника Болтона из новостей

Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал об обыске ФБР в доме своего бывшего помощника по нацбезопасности Джона Болтона из теленовостей. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, я не знаю об этом. Я видел это по телевизору сегодня утром», — заявил глава США, отвечая на вопросы журналистов во время посещения в Вашингтоне музея, посвященного истории Белого дома.

22 августа стало известно о проведении обыска сотрудниками Федерального бюро расследований в доме бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. По информации, предоставленной журналистами, агенты ФБР провели обыск в доме экс-чиновника, расположенном в городе Бетесда (штат Мэриленд), рано утром.

Сообщается, что обыск проводился в рамках расследования, связанного с вопросами национальной безопасности. Распоряжение о проведении следственных действий было отдано директором ФБР Кэшем Пателем.

