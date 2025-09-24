Малофеев: Трамп перекладывает содержание Украины на Европу

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев прокомментировал пожелание президента США Дональда Трампа Украине «вернуть территории 1991 года». По его мнению, высказывание главы Белого дома говорит лишь об одном: США «умывают руки», платить за все будет Европа.

«И пока [президент Украины Владимир] Зеленский в экстазе, России не надо обращать на это внимание. Наше дело — война до победного конца», — подчеркнул Малофеев.

Киев радуется зря, подытожил он.

Накануне в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча между Трампом и Зеленским. На этот раз президент США признал, что конфликт Москвы и Киева закончится «еще не скоро» и заявил, что у Украины существует возможность вернуться к своим «изначальным границам». Состояние экономики РФ он назвал «ужасным», а российскую армию хотя и мощным, но «бумажным тигром». Президент Украины, в свою очередь, сказал, что теперь Трамп доверяет ему больше, чем Владимиру Путину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

