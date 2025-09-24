Титов: США и РФ должны договориться о прямых рейсах

Титов: РФ и США должны договориться о прямых рейсах и открытии визовых центров

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в интервью ТАСС заявил, что Москве и Вашингтону необходимо договориться о возобновлении прямого авиасообщения, а также об открытии визовых центров.

По мнению Титова, это будет способствовать развитию важных контактов России и Вашингтона.

«Прямые сообщения сильно способствуют взаимным контактам и бизнеса, и людей. Тут надо еще поработать над визовыми режимами, потому что если не будет по-прежнему работать визовый центр в Москве, то вряд ли кто-то заполнит эти самолеты», — поделился спецпредставитель президента РФ.

Он добавил, что снятие односторонних несправедливых санкций приведет к бурному росту и туристического потока, и взаимных экономических инвестиций.

10 сентября директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев на полях международного форума-выставки по туризму «Отдых» заявил, что в России готовы принять американских туристов в случае возобновления прямых рейсов между РФ и США.

Ранее в АТОР оценили сроки запуска прямых перелетов между Россией и США.