На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Титов: США и РФ должны договориться о прямых рейсах

Титов: РФ и США должны договориться о прямых рейсах и открытии визовых центров
true
true
true
close
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в интервью ТАСС заявил, что Москве и Вашингтону необходимо договориться о возобновлении прямого авиасообщения, а также об открытии визовых центров.

По мнению Титова, это будет способствовать развитию важных контактов России и Вашингтона.

«Прямые сообщения сильно способствуют взаимным контактам и бизнеса, и людей. Тут надо еще поработать над визовыми режимами, потому что если не будет по-прежнему работать визовый центр в Москве, то вряд ли кто-то заполнит эти самолеты», — поделился спецпредставитель президента РФ.

Он добавил, что снятие односторонних несправедливых санкций приведет к бурному росту и туристического потока, и взаимных экономических инвестиций.

10 сентября директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев на полях международного форума-выставки по туризму «Отдых» заявил, что в России готовы принять американских туристов в случае возобновления прямых рейсов между РФ и США.

Ранее в АТОР оценили сроки запуска прямых перелетов между Россией и США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами