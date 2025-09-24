На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: нет признаков, что Трамп подкрепит делом свою новую позицию по Украине

ET: нет признаков, что изменение позиции Трампа по Украине подкрепится делом
true
true
true
close
Evan Vucci/AP

Изменение позиции президента США Дональда Трампа по Украине может не быть не подкреплено делом. Об этом пишет газета The Economic Times.

«Не было никаких признаков того, что слова Трампа будут подкреплены изменениями в политике США, такими как решение ввести новые жесткие санкции против Москвы, которых добивался президент Украины Владимир Зеленский», — говорится в сообщении издания.

23 сентября в своей соцсети Truth Social Трамп назвал «бесцельной борьбой» российскую военную спецоперацию на Украине и высмеял военную мощь Москвы, сравнив ее с «бумажным тигром».

В Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. На этот раз президент США признал, что конфликт Москвы и Киева закончится «еще не скоро» и заявил, что у Украины существует возможность вернуться к своим «изначальным границам». Состояние экономики России он назвал «ужасным», а российскую армию хотя и мощным, но «бумажным тигром». Президент Украины, в свою очередь, заявил, что теперь Трамп доверяет ему больше, чем Владимиру Путину.

Ранее профайлер проанализировал позу Зеленского на встрече с Трампом.

