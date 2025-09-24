В Кремле выразили недоумение отказом Зеленского приехать в Москву

В Кремле не понимают отказ украинского лидера Владимира Зеленского приехать в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в эфире РБК.

23 сентября Зеленский заявил о готовности встретиться с главой России Владимиром Путиным в Казахстане.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Казахстанский лидер высказался за продолжение дипломатических усилий по разрешению конфликта на Украине. Зеленский рассказал, что они также обсуждали торгово-экономическое сотрудничество и интерес казахстанского бизнеса к восстановлению Украины. Ранее в Казахстане заявили о готовности выступить посредником между Москвой и Киевом и предоставить площадку для переговоров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

5 сентября Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что самое лучшее место для его встречи с Зеленским — это Москва. Глава государства добавил, что готов гарантировать безопасность украинскому лидеру и его делегации на 100%, если они решат посетить столицу РФ.

