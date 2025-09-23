Трамп заявил, что его отношения с Путиным ничего не значат

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пожаловался, что его хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным не помогли в вопросе урегулирования украинского конфликта. Его цитирует издание «Страна.ua».
«Я думал, что это [урегулирование конфликта] будет легче всего из-за моих отношений с Путиным <...>. К сожалению, эти отношения ничего не значат», — сказал американский президент.
23 сентября Трамп провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, после которой обрушился с критикой на Россию и призвал Украину «действовать».
Лидер США сравнил Москву с «бумажным тигром» из-за неспособности победить в конфликте с Киевом за неделю, а также заявил, что у экономики РФ серьезные проблемы.
Он добавил, что Вашингтон продолжит поставлять оружие странам НАТО, а те будут использовать его по своему усмотрению, в том числе для передачи Киеву.
Ранее Медведев призвал США снять все санкции с России.