Трамп заявил, что его отношения с Путиным ничего не значат

Трамп: отношения с Путиным не имели значения для разрешения конфликта на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пожаловался, что его хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным не помогли в вопросе урегулирования украинского конфликта. Его цитирует издание «Страна.ua».

«Я думал, что это [урегулирование конфликта] будет легче всего из-за моих отношений с Путиным <...>. К сожалению, эти отношения ничего не значат», — сказал американский президент.

23 сентября Трамп провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, после которой обрушился с критикой на Россию и призвал Украину «действовать».

Лидер США сравнил Москву с «бумажным тигром» из-за неспособности победить в конфликте с Киевом за неделю, а также заявил, что у экономики РФ серьезные проблемы.

Он добавил, что Вашингтон продолжит поставлять оружие странам НАТО, а те будут использовать его по своему усмотрению, в том числе для передачи Киеву.

Ранее Медведев призвал США снять все санкции с России.