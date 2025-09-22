На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД рассказали о возможности встречи Лаврова и Рубио на ГА ООН

Захарова: прорабатываются десятки встречи Лаврова на ГА ООН, в том числе с Рубио
Julia Demaree Nikhinson/AP

Российская сторона прорабатывает десятки встреч министра иностранных дел Сергей Лаврова на Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН), в том числе с государственным секретарем США Марко Рубио. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Прорабатываются десятки встреч, как и всегда на Генассамблее. В том числе и с американской стороной», — сказала она.

80-я сессия ГА ООН стартовала 9 сентября. Неделя высокого уровня, когда приезжают главы государств и правительств, состоится с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 27 сентября.

До этого сообщалось, что в преддверии начала недели высокого уровня ГА ООН возле штаб-квартиры Всемирной организации в Нью-Йорке усилили меры безопасности.

В полиции Нью-Йорка рассказали, что задействуют для охраны порядка все возможные силы, включая саперов, вертолеты, дроны и антитеррористические группы. Правоохранители начали перекрывать для движения автомобилей примыкающие к штаб-квартире ООН улицы.

Ранее США не пригласили на конференцию по демократии в рамках Генассамблеи ООН.

