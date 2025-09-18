На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров дал характеристику Трампу

Лавров: Трамп никогда не юлит и нацелен на результат
true
true
true
close
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Президент США Дональд Трамп стремится к заключению выгодных сделок, никогда не юлит и говорит то, что думает, но в принятии решений ему мешают «глубинное государство» и демократы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«У него нацеленность на результат. […] В том числе взаимовыгодные проекты в экономике, в космосе, в освоении природных ресурсов, в современных технологиях», — заявил Лавров.

По словам главы МИД, Россия и США настроены на поддержание диалога, который сложился за последние месяцы между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой.

15 августа в Анкоридже, штат Аляска, прошел саммит с участием Трампа и Путина.

Спустя несколько дней после этого, 18 августа, состоялась встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Президент США заявил, что «начинает организовывать прямое» заседание между главами России и Украины.

Ранее политолог Бовт допустил, что Путин и Трамп заключили на Аляске «тайную сделку».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами