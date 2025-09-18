Лавров дал характеристику Трампу

Лавров: Трамп никогда не юлит и нацелен на результат

Президент США Дональд Трамп стремится к заключению выгодных сделок, никогда не юлит и говорит то, что думает, но в принятии решений ему мешают «глубинное государство» и демократы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«У него нацеленность на результат. […] В том числе взаимовыгодные проекты в экономике, в космосе, в освоении природных ресурсов, в современных технологиях», — заявил Лавров.

По словам главы МИД, Россия и США настроены на поддержание диалога, который сложился за последние месяцы между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой.

15 августа в Анкоридже, штат Аляска, прошел саммит с участием Трампа и Путина.

Спустя несколько дней после этого, 18 августа, состоялась встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Президент США заявил, что «начинает организовывать прямое» заседание между главами России и Украины.

