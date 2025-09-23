На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп оценил силу НАТО во время его правления

Трамп заявил, что при нем НАТО стало наиболее сильным за все время существования
true
true
true
close
Piroschka Van De Wouw/Reuters

Президент США Дональд Трамп во время своего выступления на Генеральной ассамблее (ГА) ООН заявил, что при нем НАТО стало наиболее сильной организацией за все время своего существования. Об этом сообщает РИА Новости.

«На саммите НАТО в июне практически все члены альянса ранее обязались по моему запросу увеличить расходы (на оборону. — «Газета.Ru») с 2% до 5% ВВП, что сделало наш альянс сильнее и мощнее, чем когда-либо прежде», — сказал американский лидер.

В ходе своего выступления Трамп также заявил, что достигнутый им в первый президентский срок мир «рухнул», уступив место величайшим кризисам. По словам политика, в его первый президентский срок мир был процветающим и мирным, «однако после оружие войны разрушило мир».

Ранее в НАТО заявили о готовности использовать все методы обороны.

