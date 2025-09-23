Госсекретарь США раскритиковал требования Европы к Вашингтону ввести санкции против России

США считают абсурдной ситуацию, при которой европейские страны требуют от Вашингтона антироссийских санкций, при этом сами закупают энергоресурсы РФ. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в эфире Fox News.

При этом Рубио допустил, что США могут присоединиться к антироссийским санкциям.

По мнению дипломата, в какой-то момент американский президент Дональд Трамп может решить ввести новые санкции в отношении Российской Федерации.

Когда Соединенные Штаты решат ужесточить санкции, возможности Вашингтона выступать в роли посредника в урегулировании украинского конфликта уменьшатся, и этот конфликт будет длиться еще два года, добавил Рубио.

Санкционное давление Запада усилилось после событий на Украине. С февраля 2022 года ЕС ввел против России 18 пакетов санкций. На подходе 19-й пакет, который, в частности, введет запрет по покупку российских нефти и газа.

Ранее сообщалось, что в Киеве не верят, что Трамп введет санкции против России.