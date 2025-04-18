Трамп не исключил, что США выйдут из переговорного процесса по Украине

Трамп заявил о возможном выходе США из переговоров по Украине при саботаже

Соединенные Штаты прекратят участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, если одна из сторон начнет саботировать процесс. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, слова которого передает РИА Новости.

«Если по какой-либо причине стороны будут саботировать диалог, мы откажемся от этой задачи», — отметил Трамп.

При этом он выразил надежду, что Вашингтону не придется идти на такой шаг.

«Скоро станет ясно, тянет ли Россия время. Мы хотим завершения кризиса», — подчеркнул политик.

18 апреля госсекретарь Марко Рубио заявил, что США могут отказаться от попыток быть посредником между Россией и Украиной для решения конфликта в течение нескольких дней, если не появятся явные возможности заключения соглашения.

Также в пятницу издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что американская делегация на парижских переговорах обозначила цель добиться полного прекращения огня на Украине в течение ближайших недель.

По его словам, Соединенные Штаты после трех лет поддержки Украины и траты миллиардов долларов достигли точки, когда необходимо сфокусироваться на иных задачах.

Ранее Дмитрий Песков высказался о включении стран Европы в переговоры по Украине.