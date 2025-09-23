В Кремле рассказали о реакции США на заявление Путина о ДСНВ

Президент США Дональд Трамп планирует самостоятельно высказаться по поводу заявления российского лидера Владимира Путина о Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, поступил ли уже из Вашингтона какой-то ответ на инициативу России по ДСНВ.

«Мы слышали вчера заявление моих коллег из Белого дома о том, что президент сам выскажется по этому поводу», — заявил Песков.

По словам представителя Кремля, на данный момент четкого понимания по вопросу даты следующих переговоров лидеров России и США нет.

Накануне Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, во время которого заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Кроме того, Россия готова соблюдать ограничения по ДСНВ в течение года после истечения срока его действия, добавил российский лидер.

По его словам, Москва примет решение о последующем сохранении добровольных самоограничений на основе анализа обстановки.

Договор об СНВ истекает 5 февраля 2026 года.

Ранее Кимбалл призвал Трампа ответить взаимностью на инициативу Путина по ДСНВ.