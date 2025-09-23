Рубио допустил выход США из мирного процесса по Украине

США в какой-то момент могут прекратить содействовать в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в интервью телеканалу NBC News.

По его словам, США являются «единственным в мире государством», которое имеет возможность говорить с обеими сторонами конфликта на Украине.

«В тот или иной момент мы можем прекратить играть эту роль», — добавил Рубио.

Он также заявил, что рано или поздно США могут принять решение о введении новых санкций против России.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выйдут из переговоров по урегулированию конфликта на Украине, если одна из сторон начнет саботировать процесс. При этом глава Белого дома выразил надежду, что Вашингтону не придется идти на такой шаг.

Трамп также отметил, что президент РФ Владимир Путин «подвел» его в вопросе урегулирования украинского конфликта. Американский лидер уточнил, что надеялся быстро завершить конфликт благодаря хорошим отношениям с российским коллегой, однако сделать это оказалось сложнее, чем он предполагал.

Он сообщил, что его терпение в отношении Владимира Путина «быстро иссякает».

Ранее Трамп назвал Путина «крепким орешком».