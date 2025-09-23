Зеленского спросили о сроках нового раунда переговоров с Россией

Зеленский не стал отвечать на вопрос о сроках нового раунда переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский отказался отвечать на вопрос о том, когда украинская сторона планирует провести новый раунд переговоров с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, корреспондент пытался задать вопрос украинскому лидеру во время прохода на Генассамблею ООН, однако Зеленский не стал отвечать журналисту.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин сохраняет заинтересованность и открытость к выводу конфликта на Украине в русло мирного урегулирования.

23 сентября начнется неделя высокого уровня 80-й сессий Генассамблеи ООН, на полях которой глава МИД Сергей Лавров проведет десятки встреч. Кроме того, ожидается встреча Трампа и Зеленского, сейчас идет подготовка переговоров.

Ранее Трамп заявил, что еще «не время» просить Путина о прекращении огня на Украине.