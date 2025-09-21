Песков заявил о желании Путина вывести ситуацию на Украине в мирное русло

Песков: Путин сохраняет открытость к выводу конфликта на Украине в мирное русло

Президент РФ Владимир Путин сохраняет заинтересованность и открытость к выводу конфликта на Украине в русло мирного урегулирования. Об этом в ходе беседы с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«И Путин так же, как и президент [США Дональд] Трамп, сохраняет свою заинтересованность и открытость к выводу всей украинской истории в русло мирного урегулирования», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Москва продолжит работать для того, чтобы «нащупать возможность» для мирного урегулирования конфликта с Киевом.

19 сентября постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что американский лидер не собирается навязывать РФ и Украине условия будущего мирного соглашения. Как он сказал, мирное соглашение возможно только тогда, когда его принимают все стороны конфликта.

По словам Уитакера, Вашингтон продолжает искать возможности для посредничества. В то же время США планируют использовать рычаги давления, чтобы заставить РФ и Украину сесть за стол переговоров.

Ранее Трамп рассказал, что еще «не время» просить Путина о прекращении огня на Украине.