Трамп заявил, что еще не время просить Путина о прекращении огня

Трамп: сейчас не время просить Путина о прекращении огня на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что на данный момент еще рано обращаться к президенту России Владимиру Путину с призывом заключить перемирие с Украиной. Его слова передает Bloomberg.

На вопрос журналистов о том, настало ли время снова просить Путина о прекращении огня, Трамп ответил: «Мне кажется, что сейчас не время».

«Но в нужный момент, если мне придется это сделать, это будет жестко», — добавил он

Президент США также заявил, что российский лидер «действительно подвел его». Республиканец настаивает на том, чтобы союзники Вашингтона прекратили закупать российскую нефть, если они хотят, чтобы США и дальше вмешивались и оказывали давление на Кремль с целью прекращения конфликта.

По его мнению, если цена на нефть упадет, то Путин пойдет на урегулирование.

На этой неделе Трамп пообещал «относительно скоро» решить вопрос о встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине больше не грозит третьей мировой войной.