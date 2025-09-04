На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия направила письмо Гутерришу из-за ответа ООН по инсценировке в Буче

Захарова: РФ направила Гутерришу письмо из-за ответа ООН по инсценировке в Буче
true
true
true
close
Mike Segar/Reuters

Постоянное представительство России при ООН направило генеральному секретарю Всемирной организации Антониу Гутерришу письмо с указанием на неоправданное затягивание ответа по инсценировке в Буче в 2022 году. Об этом на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она указала, что после российского запроса в сентябре прошлого года года лишь в июле 2025 года постпредство РФ в Нью-Йорке получило ответ по Буче. Захарова назвала его «не стоящим и бумаги». В связи с этим постпредство России направило Гуттеришу письмо, где поставило ему на вид неоправданное затягивание с ответом на российский запрос и оспорило правомочность ссылок на соблюдение некой конфиденциальности перед третьими лицами.

Захарова рассказала, что российская сторона потребовала опубликовать ее обращение в качестве официальных документов Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что Москва продолжит настойчиво требовать от ООН отказаться от неконструктивной линии и прекратить заниматься покрывательством украинской инсценировки.

24 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Гутерриш регулярно злоупотребляет своими полномочиями.

Ранее Захарова обвинила генсека ООН в нарушении Устава организации.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами