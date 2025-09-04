Постоянное представительство России при ООН направило генеральному секретарю Всемирной организации Антониу Гутерришу письмо с указанием на неоправданное затягивание ответа по инсценировке в Буче в 2022 году. Об этом на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она указала, что после российского запроса в сентябре прошлого года года лишь в июле 2025 года постпредство РФ в Нью-Йорке получило ответ по Буче. Захарова назвала его «не стоящим и бумаги». В связи с этим постпредство России направило Гуттеришу письмо, где поставило ему на вид неоправданное затягивание с ответом на российский запрос и оспорило правомочность ссылок на соблюдение некой конфиденциальности перед третьими лицами.

Захарова рассказала, что российская сторона потребовала опубликовать ее обращение в качестве официальных документов Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что Москва продолжит настойчиво требовать от ООН отказаться от неконструктивной линии и прекратить заниматься покрывательством украинской инсценировки.

24 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Гутерриш регулярно злоупотребляет своими полномочиями.

Ранее Захарова обвинила генсека ООН в нарушении Устава организации.