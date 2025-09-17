Лавров раскритиковал позицию генсека ООН по госперевороту на Украине

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш подвержен привычке западных стран «отменять» историю. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на круглом столе для иностранных послов, посвященном урегулированию конфликта на Украине, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что Запад любит обращаться к истории в обоснование своих действий только с того периода, когда это отвечает его интересам.

«Вот «не было» госпереворота на Украине, Россия просто так взяла и признала Крым своей территорией в ответ на просьбу России», — обратил внимание министр, комментируя видение западных стран.

По его словам, подобных примеров можно привести множество.

В ходе этой же встречи Лавров ответил на реакцию секретариата ООН на обвинения Украины в адрес России. Дипломат подчеркнул, что российские войска никогда не наносят удары по мирному населению и гражданским объектам.

