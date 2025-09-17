На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров заявил, что ООН выгораживает Украину

Лавров: ООН выгораживает киевский режим, закрывая глаза на его действия
Сергей Гунеев/РИА Новости

ООН выгораживает киевский режим, закрывая глаза на его действия, которые нарушают международное гуманитарное право. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время посольского «круглого стола» по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины, передает РИА Новости.

«Нарушения международного гуманитарного права киевским режимом, они настолько очевидны, что просто невозможно их отрицать, и фактов предостаточно», — сказал он.

Однако, подчеркнул глава российского МИД, секретариат ООН «занимает противоположную линию и пытается обелять действия киевского режима».

Министр обвинил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в невыполнении требований устава международной организации. По мнению Лаврова, генсек отказывается называть вещи своими именами и «содействовать в получении элементарной информации».

В июне глава МИД РФ заявлял, что Гутерриш регулярно злоупотребляет своими полномочиями.

Ранее Лавров заявил, что в США больше не хотят натравливать Украину на Россию.

