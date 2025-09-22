Орбан заявил, что ЕС не может быть участником конфликта на Украине

Орбан: ЕС не может называться участником войны на Украине без согласия Венгрии

Европейский союз (ЕС) не может называться участником вооруженного конфликта на Украине до тех пор, пока Венгрия выступает против участия в нем. Так венгерский премьер-министр Виктор Орбан прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

По его словам, Будапешт не давал никому права воевать от имени республики.

«Венгрия является членом Евросоюза. Она ни с кем не воюет, так что и ЕС не может воевать», — сказал политик, выступая в венгерском парламенте.

Орбан подчеркнул, что ЕС не может быть вовлечен в войну, пока среди его участников есть хотя бы одна сторона, выступающая против этого. Министр добавил, что Будапешт не поддерживает прием Украины в сообщество, поскольку это спровоцирует вовлечение ЕС в конфликт.

Венгерский лидер также предложил провести европейско-российские переговоры, наподобие совместного саммита России и США в августе, по итогам которого президент США Дональд Трамп заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США.

Ранее Орбан «указал на дверь» враждебно настроенной фон дер Ляйен.