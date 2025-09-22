На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Орбан заявил, что ЕС не может быть участником конфликта на Украине

Орбан: ЕС не может называться участником войны на Украине без согласия Венгрии
true
true
true
close
Virginia Mayo/AP

Европейский союз (ЕС) не может называться участником вооруженного конфликта на Украине до тех пор, пока Венгрия выступает против участия в нем. Так венгерский премьер-министр Виктор Орбан прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

По его словам, Будапешт не давал никому права воевать от имени республики.

«Венгрия является членом Евросоюза. Она ни с кем не воюет, так что и ЕС не может воевать», — сказал политик, выступая в венгерском парламенте.

Орбан подчеркнул, что ЕС не может быть вовлечен в войну, пока среди его участников есть хотя бы одна сторона, выступающая против этого. Министр добавил, что Будапешт не поддерживает прием Украины в сообщество, поскольку это спровоцирует вовлечение ЕС в конфликт.

Венгерский лидер также предложил провести европейско-российские переговоры, наподобие совместного саммита России и США в августе, по итогам которого президент США Дональд Трамп заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США.

Ранее Орбан «указал на дверь» враждебно настроенной фон дер Ляйен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами