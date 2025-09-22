На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нетаньяху ждет от Трампа разрешения на аннексию территорий

Axios: Нетаньяху хочет получить от Трампа разрешение на аннексию территорий
true
true
true
close
Evan Vucci/AP

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ждет «зеленого света» от президента США Дональда Трампа на аннексию палестинских территорий. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«По словам израильских официальных лиц, Нетаньяху хочет получить зеленый свет от Трампа, прежде чем приступать к каким-либо аннексиям», — говорится в сообщении.

Как пишет Axios, в сентябре Нетаньяху сказал главе госдепа США Марко Рубио во время их встречи в Иерусалиме, что он рассматривает различные варианты аннексии, связанные с Палестиной. Это означало бы объявить 60% Западного берега израильской территорией, подытоживает портал.

При этом в администрации Трампа «нет желания» предоставлять Израилю такую возможность, сообщается в материале.

18 сентября США в очередной раз заблокировали в Совете Безопасности ООН принятие резолюции, призывающей к прекращению огня в секторе Газа, освобождению удерживаемых лиц и устранению препятствий для доставки гуманитарной помощи населению. Против документа в ходе десятитысячного заседания Совбеза проголосовали только США, остальные 14 членов, включая постоянных (Россия, Китай, Франция и Великобритания), высказались в его поддержку.

Ранее Трамп пригрозил ХАМАС «большими проблемами».

Война в Газе
