Нетаньяху ждет от Трампа разрешения на аннексию территорий

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ждет «зеленого света» от президента США Дональда Трампа на аннексию палестинских территорий. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«По словам израильских официальных лиц, Нетаньяху хочет получить зеленый свет от Трампа, прежде чем приступать к каким-либо аннексиям», — говорится в сообщении.

Как пишет Axios, в сентябре Нетаньяху сказал главе госдепа США Марко Рубио во время их встречи в Иерусалиме, что он рассматривает различные варианты аннексии, связанные с Палестиной. Это означало бы объявить 60% Западного берега израильской территорией, подытоживает портал.

При этом в администрации Трампа «нет желания» предоставлять Израилю такую возможность, сообщается в материале.

18 сентября США в очередной раз заблокировали в Совете Безопасности ООН принятие резолюции, призывающей к прекращению огня в секторе Газа, освобождению удерживаемых лиц и устранению препятствий для доставки гуманитарной помощи населению. Против документа в ходе десятитысячного заседания Совбеза проголосовали только США, остальные 14 членов, включая постоянных (Россия, Китай, Франция и Великобритания), высказались в его поддержку.

Ранее Трамп пригрозил ХАМАС «большими проблемами».