Трамп пригрозил ХАМАС «большими проблемами»

Президент США Дональд Трамп заявил, что палестинское движение ХАМАС ждут «большие проблемы», если оно решит использовать заложников в качестве живого щита. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы посмотрим, что произойдет, потому что я слышал, что ХАМАС пытается использовать старую схему с живым щитом. Если они это сделают, у них будут большие проблемы», — сказал Трамп в разговоре с журналистами перед вылетом в Великобританию с официальным визитом.

Президент США также заявил, что намерен провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в пятницу.

