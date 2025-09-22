На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США обозначили сроки утверждения сделки по TikTok Трампом

WSJ: Трамп утвердит сделку по TikTok в конце недели
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп утвердит сделку о будущем социальной сети TikTok в стране в конце недели. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

По данным издания, администрация США и китайская ByteDance достигли предварительного соглашения о будущем соцсети. В рамках договоренностей консорциум инвесторов получит около 80% акций нового американского оператора TikTok. При этом доля ByteDance сократится ниже 20%, что позволит выполнить требования закона, следует из материала.

Журналисты отметили, что ключевым элементом соглашения станет изменение алгоритма рекомендаций в соцсети. Его копия будет предоставлена компании Oracle и правительству США, которые впоследствии адаптируют механизм, говорится в публикации.

19 сентября лидер Китая Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с Трампом, в ходе которых обсуждался в том числе вопрос приобретения TikTok. По словам американского лидера, китайская сторона одобрила сделку, и она движется к завершению, однако впереди еще много важных шагов.

Ранее Трамп назвал участников сделки по TikTok.

