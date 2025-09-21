Трамп назвал участников сделки по TikTok

Трамп: в сделке по TikTok участвуют Мердоки, Майкл Делл и Ларри Эллисон

В сделку по TikTok вошли: второй самый богатый человек в мире, сооснователь Oracle Ларри Эллисон, а также глава Dell Майкл Делл и представители семьи Мердок. Об этом заявил президент Соединенных штатов Дональд Трамп в интервью Питеру Дуси на телеканале Fox News, передает The Guardian.

«Ларри Эллисон — один из участников. Майкл Делл тоже вовлечен. А также Лахлан Мердок — имя, которое нечасто услышишь. Руперт Мердок, возможно, тоже войдет в эту группу», – сообщил Трамп.

Президент США уточнил, что речь идет об «огромной» сумме. По сообщению СМИ, инвесторы возглавят новое американское подразделение TikTok — соцсети, принадлежащей китайской компании ByteDance.

19 сентября лидер Китая Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом США, в ходе которых обсуждался в том числе вопрос приобретения TikTok. По словам американского лидера, китайская сторона одобрила сделку, и она движется к завершению, однако впереди еще много важных шагов.

16 декабря Трамп принял решение об отсрочке вступления в силу закона, запрещающего китайскую соцеть TikTok на территории Соединенных штатов.

Ранее выяснилось, что Белый дом получит многомиллиардный сбор от инвесторов TikTok.