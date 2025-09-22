В прокуратуре призвали ужесточить наказание адвокатам Навального

Бывшим адвокатам блогера Алексея Навального просят ужесточить наказание по уголовному делу об экстремизме. Об этом сообщает ТАСС.

На слушаниях во Владимирском областном суде прокуратура выдвинула требование увеличить сроки адвокатам Игорю Сергунину, Алексею Липцеру и Вадиму Кобзеву (они включены в РФ в перечень террористов и экстремистов).

В январе этого года Петушинский суд Владимирской области приговорил Кобзева к 5,5 годам колонии, Липцера — к 5 годам колонии, Сергунина — к 3,5 годам.

Адвокаты были арестованы в октябре 2023 года, их обвинили в участии в «экстремистском сообществе», которое, как утверждало следствие, передавало сообщения политика из колоний в Покрове и Коврове на волю.

17 января 2021 года Навальный был задержан сотрудниками ФСИН в московском аэропорту Шереметьево, причиной стало нарушение испытательного срока по делу «Ив Роше». Впоследствии суд заменил условный срок по этому делу на реальный. В начале 2022 года Навальный был осужден по новым делам о мошенничестве, а также неуважении к суду. Его приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

4 августа 2023 года суд приговорил Навального к 19 годам колонии по делу об экстремизме. Свои дни он закончил в ямальской колонии «Полярный волк» в феврале 2024 года.

Ранее в Кремле прокомментировали слова Юлии Навальной о том, что ее муж Алексей был отравлен.