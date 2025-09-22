На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В прокуратуре призвали ужесточить наказание адвокатам Навального

Прокуратура попросила ужесточить сроки трем бывшим адвокатам Навального
true
true
true
close
Yulia Morozova/Reuters

Бывшим адвокатам блогера Алексея Навального просят ужесточить наказание по уголовному делу об экстремизме. Об этом сообщает ТАСС.

На слушаниях во Владимирском областном суде прокуратура выдвинула требование увеличить сроки адвокатам Игорю Сергунину, Алексею Липцеру и Вадиму Кобзеву (они включены в РФ в перечень террористов и экстремистов).

В январе этого года Петушинский суд Владимирской области приговорил Кобзева к 5,5 годам колонии, Липцера — к 5 годам колонии, Сергунина — к 3,5 годам.

Адвокаты были арестованы в октябре 2023 года, их обвинили в участии в «экстремистском сообществе», которое, как утверждало следствие, передавало сообщения политика из колоний в Покрове и Коврове на волю.

17 января 2021 года Навальный был задержан сотрудниками ФСИН в московском аэропорту Шереметьево, причиной стало нарушение испытательного срока по делу «Ив Роше». Впоследствии суд заменил условный срок по этому делу на реальный. В начале 2022 года Навальный был осужден по новым делам о мошенничестве, а также неуважении к суду. Его приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

4 августа 2023 года суд приговорил Навального к 19 годам колонии по делу об экстремизме. Свои дни он закончил в ямальской колонии «Полярный волк» в феврале 2024 года.

Ранее в Кремле прокомментировали слова Юлии Навальной о том, что ее муж Алексей был отравлен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами