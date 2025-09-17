На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле прокомментировали слова Юлии Навальной о том, что ее муж Алексей был отравлен

Песков заявил, что ему ничего не известно о заявлениях Юлии Навальной
true
true
true
close
Tatyana Makeyeva/Reuters

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что ему ничего не известно о заявлениях Юлии Навальной по поводу результатов анализа биоматериалов ее мужа Алексея.

Таким образом он прокомментировал сообщение о видео, опубликованном вдовой Навального Юлией, в котором она рассказывает о результатах исследований биоматериалов ее мужа.

«Мне ничего неизвестно об этих ее заявлениях, я ничего не могу сказать», — отметил Песков.

Он также добавил, что результаты анализов никак не могут повлиять на политическую ситуацию, ответив на вопрос журналиста о том, почему лаборатории отказались их публиковать.

30 июля Минюст России внес книгу Алексея Навального «Патриот» в перечень экстремистских материалов.

16 февраля издание Spiegel писало, что план бывшего президента США Джо Байдена и экс-канцлера Германии Олафа Шольца по обмену Алексея Навального сорвался из-за министерства иностранных дел ФРГ.

Ранее бывших адвокатов Навального приговорили к заключению.

